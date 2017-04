Ezidiler Buruk Bayram Yaşıyor

Mardin'in Midyat ilçesindeki barında merkezinde yaşayan Ezidiler, Irak'ın Sincar ve Şengal bölgelerindeki DEAŞ saldırılarından dolayı kutsal bayramları "Çarşemba Sor"u buruk geçiriyor.



Her yıl nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba günü kutlanan bayramda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Akçakaya Mahallesi'ndeki barınma merkezinde yaşamını sürdüren Ezidiler, barınma merkezi yönetimi ile bayramlarını kutladı.



Ezidiler, daha sonra farklı renklere boyadıkları yumurtalar tokuşturarak, misafirlerine tatlı ikramında bulundu.



Barınma Merkezi Müdür Yardımcısı Bedrettin Şahin, yaptığı konuşmada, Ezidilerin bayramını kutladı.



Ezidilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında onları konuk etmek, onların bayram sevincine ortak olmak güzel bir duygu. Temennimiz, bayramı mutluca kutlayıp, inşallah gelecekte kendi topraklarında aileleri ile beraber buluşup daha güzel bayramlar yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.



Barınma merkezi sakinlerinden Ahmed Haji, Sincar'dan 3 yıl önce Midyat ilçesine geldiğini, boyadığı yumurtanın üzerine yazdığı 2014 yılı 8. ayını unutmayacaklarını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu tarihte kendi memleketimizden kaçtık. Normal yaşantımızı sürdürüyorduk. Çevremizdeki insanlara hiçbir zaman zarar vermedik. Geldiler işte, topraklarımıza girdiler. Maalesef İŞİD girdi bizim memlekete. 2 bin adamı öldürdüler zamanında, halen annelerimiz onların ellerindedir. Geri kalanlar olarak kaçtık, geldik. Türkiye sınırına geldik. Türkiye Cumhuriyeti en zor zamanımızda bize sahip çıktı. Bunu unutmayacağız."



Davut Murat Kari de Kütçe yaptığı konuşmada, burada sunulan imkanlarla kendilerini evlerinde hissettiklerini anlatarak, "Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve yetkililerini yanımızda gördük. Vali, Kaymakam, kamp yetkilileri hiçbir şeyi kısmadan bize yardımcı oluyor. Burada çok rahatız." diye konuştu.