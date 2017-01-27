Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren ve birçok başarılı şarkıya imza atan Ezginin Günlüğü, 27 Ocak'ta IF Performance Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.



Muhalif bir ses olarak kurulan Ezginin Günlüğü, ilk yıllarda hem geleneksel halk türküleri ve hem de grup üyeleri tarafından Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valery, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi gibi çeşitli Türk ve dünya şairlerinin şiirleri üzerine bestelenen kendi şarkılarından oluşan şarkılara yer verdi.



Emin İgüs, Hakan Yılmaz, Şebnem Ünal, Vedat Verter ve Nadir Göktürk tarafından oluşturulan müzik altyapısını, sahne üzerinde 10 kişilik bir ekiple uygulayan Ezginin Günlüğü; ilk konserini Ocak 1983'te İstanbul'da Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde verdi. Bu ilk konserin kayıtları daha sonra "İstanbul Konserleri" adı altında kaset olarak da bastırıldı. Daha sonra da İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok konser gerçekleştiren Ezginin Günlüğü, 1985 yılında ilk stüdyo çalışması olan "Seni Düşünmek" albümünü yayınladı. Long Play ve kaset olarak basılan bu çalışma öncesinde grubun kadrosunda birtakım değişiklikler oldu ve Tanju Duru ile Cüneyt Duru gruba katılarak Emin İgüs ve Nadir Göktürk'le birlikte dört kişilik bir çekirdek kadro oluşturdu. Grup, 1986 yılında 2. LP çalışması olan "Sabah Türküsü" gerçekleştirdi.



Ezginin Günlüğü daha sonra, 1988 yılında "Bahçedeki Sandal" ve 1990 yılıda da "Ölüdeniz" albümlerini piyasaya sürdü. Bu iki albümün repertuvarı, tamamen grup üyeleri tarafından bestelendi ve çeşitli şairlerin şiirlerinden oluştu.



1990 yılının sonlarında grubun kadrosunda çok önemli bir değişiklik oldu. Bu süreçte, farklı müzikal ve profesyonel arayışlar gerekçesiyle Emin İgüs, Cüneyt Duru ve Tanju Duru gruptan ayrıldı ve eski ekipten kalan tek eleman olan Nadir Göktürk, grubu yeniden oluşturma doğrultusunda çalışmalara başladı. Daha önce grubun çeşitli stüdyo çalışmalarında bulunmuş olan Fatih Saçlı ve 12 Eylül askeri darbesi yüzünden uzun yıllardır Hollanda'da yaşamak zorunda kalmış olan Hüsnü Arkan'ın katılımıyla Ezginin Günlüğü, yeni bir döneme girmiş oldu.



1996 yılında "Ebruli" albümüyle gruba solist olarak Feyza Erenmemiş katıldı. Ezginin Günlüğü 1997'de eski şarkıların tekrar seslendirilmesinden oluşan "Hürriyete Doğru", 1998'de "Aşk Yüzünden", 2000'de "Rüya" ve 2002'de "Her Şey Yolunda" adlı albümler yayınladı. Bu tarihte Eylem Atmaca gruba katıldı. Daha sonra, 2003'te "İlk Aşk", 2005'te "Dargın mıyız" albümleri yayınlandı. Grup 2007'de ise grubun kuruluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla bir tür tribute albüm olarak "Çeyrek"i yayınladı. "Çeyrek"te, grubun 25 şarkısının, Türkiye'nin önde gelen 25 şarkıcısı tarafından yapılan seslendirmeleri yer almakta...



Türkiye'de onlarca şehirde konserler veren Ezginin Günlüğü; Almanya, Hollanda, İsveç, Belçika, İngiltere, Kıbrıs gibi değişik ülkelerde de birçok konser gerçekleştirdi.



2010 yılına "Eski Arkadaş" isimli 16. albümle giren grubun şu anki kadrosu: Eylem Atmaca, Çağrı Çetinsel, Cafer İşleyen, Nadir Göktürk, Erkan Gürer ve Cem Gezginti'den oluşmaktadır.