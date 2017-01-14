Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren ve birçok başarılı şarkıya imza atan Ezginin Günlüğü, 14 Ocak'ta Noxus sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



1982 yılında muhalif bir ses olarak kurulan Ezginin Günlüğü, ilk yıllarda hem geleneksel halk türküleri ve hem de grup üyeleri tarafından Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valery, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi gibi çeşitli yüzyıllarda yaşamış, çeşitli Türk ve dünya şairlerinin şiirleri üzerine bestelenen kendi şarkılarından oluşan bir repertuarla dinleyicilerinin karşısına çıktı.



İlk konserini Ocak 1983'te İstanbul'da Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde veren Ezginin Günlüğü, bu ilk konserin kayıtlarını daha sonra "İstanbul Konserleri" adı altında kaset olarak da bastırıldı. Daha sonra da İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok konser gerçekleştiren Ezginin Günlüğü, 1985 yılında ilk stüdyo çalışması olan "Seni Düşünmek" albümünü yayımladı. Long Play ve kaset olarak basılan bu çalışmadan sonra grup; 1986 yılında 2. LP çalışması olan Sabah Türküsü'nü gerçekleştirdi. 1987 yılında Azeri şarkı ve türkülerden oluşan "Alagözlü Yar", daha sonra da 1988 yılında "Bahçedeki Sandal" ve 1990 yılında da "Ölüdeniz" albümlerini piyasaya sürdü. Bu iki albümün repertuvarı, tamamen grup üyeleri tarafından bestelendi ve çeşitli şairlerin şiirlerinden oluştu.



1990 yılının sonlarında grubun kadrosunda çok önemli bir değişiklik oldu. Bu süreçte, farklı müzikal ve profesyonel arayışlar gerekçesiyle Emin İgüs, Cüneyt Duru ve Tanju Duru gruptan ayrıldı ve eski ekipten kalan tek eleman olan Nadir Göktürk, grubu yeniden oluşturma doğrultusunda çalışmalara başladı. Daha önce grubun çeşitli stüdyo çalışmalarında bulunmuş olan Fatih Saçlı ve 12 Eylül askeri darbesi yüzünden uzun yıllardır Hollanda'da yaşamak zorunda kalmış olan Hüsnü Arkan'ın katılımıyla Ezginin Günlüğü, yeni bir döneme girdi.



Yeni kadroyla yapılan ilk albüm, 1993 senesindeki "İstavrit" oldu. Daha sonra 1995'te "Oyun" albümü çıktı. "Düşler Sokağı" adlı şarkının da yer aldığı bu albüm, grubun bütün Türkiye genelinde tanınmasını sağladı.1996 yılında "Ebruli" albümüyle gruba solist olarak Feyza Erenmemiş katıldı.



Ezginin Günlüğü 1997'de eski şarkıların tekrar seslendirilmesinden oluşan "Hürriyete Doğru", 1998'de "Aşk Yüzünden", 2000'de "Rüya" ve 2002'de "Her Şey Yolunda" adlı albümlerini yayınladı. Bu tarihte Eylem Atmaca gruba katıldı. Daha sonra, 2003'te "İlk Aşk", 2005'te "Dargın mıyız?" albümleri yayımlandı. Grup, 2007'de kuruluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla bir tür tribute albüm olarak Çeyrek'i yayımladı. Çeyrek'te, grubun 25 şarkısının, Türkiye'nin önde gelen 25 şarkıcısı tarafından yapılan seslendirmeleri yer almakta...



2010 yılında çıkan "Eski Arkadaş" albümünden sonra, Hüsnü Arkan'ın ayrılmasıyla, gruba solist olarak önce Murat Kurt, daha sonra da Çağrı Çetinsel katıldı.



Türkiye'de onlarca şehirde konserler veren Ezginin Günlüğü; Almanya, Hollanda, İsveç, Belçika, İngiltere, Kıbrıs gibi değişik ülkelerde de çok sayıda konser gerçekleştirdi.



2015 yılına "İstanbul Gibi" isimli 17. albümle giren grubun şu anki kadrosu; Eylem Atmaca Karaca, Çağrı Çetinsel, Cafer İşleyen, Can Göktürk, Nadir Göktürk, Erkan Gürer ve Cem Gezginti'den oluşmaktadır.