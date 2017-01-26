Ezgi Yelen Canlı Performans @ Madeo Karaköy

Emre Aydın ve Levent Yüksel gibi isimlere vokalistlik yapmış olan Ezgi Yelen solo performanslarına devam etmektedir.



Madeo Karaköy'de 26 Ocak Perşembe günü saat 22.30 'da sahne alacak olan Ezgi Yelen kendine özgü tarzı ile keyifli bir performans sergileyecek.



Sizde haftaiçi keyifli bir gece geçirmek isterseniz perşembe günü Madeo Karaköy'de gerçekleşecek Ezgi Yelen'in canlı performansını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.



Web sitesi: https: //www.ezgiyelen.com



Rezervasyon numaralarımız : (0212) 243 09 42 - 43 ya da 0531 901 56 53