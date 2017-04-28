Ezgi Mola, Öğrencisine Şiddet Uygulayan Öğretmene Sert Tepki Gösterdi

Oyuncu Ezgi Mola, televizyonda izlediği bir habere tepkisini sosyal medya hesabından sert bir şekilde gösterdi.

KÜÇÜK ÖĞRENCİYLE EMPATİ KURDU

Bir öğretmenin öğrencisini dövdüğüne dair yapılan haberi izlerken bir hayli sinirlenen ve dayak yiyen küçük öğrenciyle empati kuran Ezgi Mola, instahikaye kısmından haberin fotoğrafını paylaşarak altına sert bir yorum yazdı.

"Y..ŞAK, KANI BOZUK B.K"

Açıkta atama bekleyen öğretmenlere atıfta bulunan Ezgi Mola, "Bunca atama bekleyen öğretmenimiz varken bu y..şak öğretmen olmamalı… Evet evet doğru okudunuz, Y..şak kanı bozuk b.k" sözleriyle yaşananlara isyan etti.

İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı;

