Ezgi Aktan, kendi şarkılarından oluşan ilk albümü "İyi Ki" ile 11 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde...



22 Ocak 1988'de dünyaya gelen Ezgi Aktan, çocukluğunuYalova'da geçirmiştir. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitlikorolarda, arkadaşlarıyla kurdukları müzik gruplarında şarkı söylemeye başlasa da ilk gerçek sahne deneyimleri ve müzikleprofesyonel ilişkisi 2006 yılında İstanbul'a geldikten sonra başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okumaya başlayan Ezgi Aktan, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün Müzik Birimi'nde etnik müzik üzerine çalışmalara başlamıştır. Dört yıl boyunca farklı dil ve formlarda şarkılar söylemeyi denerken aynı zamanda müzik teorisi derslerine katılmış ve özellikle Rum/Balkan müzikleri üzerine çalışmıştır. Ayrıca eski rembetiko taş plak kayıtlarını baz alaraksesini ve gırtlağını o yönde geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır. Yine aynı yıllarda ilk stüdyo deneyimlerini Gayda İstanbul, Kardeş Türküler (Çocuk Haklı albümü) ve Ayşenur Kolivar'ınalbümlerinde yapmış olduğu geri vokallerle edinmiş ve bu sanatçılara çeşitli konserlerde geri vokalist olarak eşlik etmiştir. 2010 yılında bir araştırma şirketinde 'beyaz yakalı' hayatının başlamasıyla sahneye bir süre ara verse de çeşitli reklam jingle'ları seslendirmiştir. Bu süreç Ezgi Aktan için gerçekten ne istediğini bulmaya çalışma, müzikle ilişkisini daha sağlam ve daha öznel bir zemine oturtma anlamında büyük önem taşımaktadır, kendi şarkılarını yazmaya da bu dönemde başlamıştır. 2013'te yolunun Jehan Barbur'la kesişmesi, onun güzel arkadaşlığı, yönlendirmesi ve cesaretlendirmesi sayesinde kendi albümünü yapma fikri ile çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların ürünü olan ve kendi şarkılarından oluşan ilk albümü "İyi Ki" 2016 yılı Ocak ayında Ada Müzik'ten çıkmıştır.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Ezgi Aktan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır