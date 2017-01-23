Ezberbozan Engelliler Projesi Tanıtıldı

Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Derneği tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı kapsamında düzenlenen "Ezber Bozan Engelliler Projesi" düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



Özel bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi engelliler dairesi başkanı Yusuf Çelebi, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü Mustafa Yıldırım, Şahinbey Halk Eğitim Merkezi müdürü Salih Erdemci, Şahinbey Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü Sedat Canpolat, Dernekler il müdürü Özbey Tan, Engelli dernek başkanları ve çok sayıda üyeleri katıldı.



"Bu proje ezberleri bozacak"



Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Şükrü İnal, çok önemli bir projeye imza attıklarını söyledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İnal, "Öncelikle bu projemizin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum. Çok sayıda engelli kardeşimiz bu projeyle spora entegre olacaklar. Bu çalışmalarımız sadece proje bitene kadar olmayacak. Sonrası için de düşüncelerimiz var. Şu anda 5 farklı branşta engelli kardeşlerimizle faaliyetlerimize başlayacağız. Bizlere bu yola çıkarken desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bu toplantıya gelerek bizleri onurlandırdığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projemiz inşallah çok başarılı çalışmalara imza atacaktır" diye konuştu.



Toplantıda daha sonra "Ezber Bozan Engelliler Projesi"nin slayt eşliğinde tanıtımı yapıldı. - GAZİANTEP