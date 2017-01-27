Eyyübiye'de Muhtaç Ailelere Yardım Eli

Eyyübiye ilçesinde belediye maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Yardım faaliyetlerine eşlik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, ailelerle yakından ilgilendi.



İlçe genelinde maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım elini uzatan Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere unut olmayı sürdürüyor. Müdürlüğün faaliyetlerine sık sık eşlik eden ve ailelerle bir araya gelip sıkıntı ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci ailelerle yakından ilgileniyor. Gün içinde 5 aileye ziyaret gerçekleştiren ve onların dertlerine bir nebze de olsa çözüm bulan Ayşe Ekinci'nin özellikle çocuklarla yakından ilgilenmesi gözlerden kaçmadı. Şükriye Akdemir'le de bir araya gelen ekipler "Güçlü Türkiye için ben de varım" söylemine eşlik etti. Kiralık bir evde yaşayıp sadece yaşlılık maaşıyla geçimini sağlayan ailenin televizyon talebini karşılayan, ailenin gıda ihtiyacını gideren ve çocuklara oyuncak veren ekipler ailenin duasını aldı. İki zihinsel engelli çocuğun yaşadığı 7 kişilik aileye de ziyaret gerçekleştiren Ayşe Ekinci ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Zihinsel engelli kardeşlerine bakan ablanın "Kardeşlerimi sağlık lisesinde okutmak istiyorum" talebine duyarsız kalmayan ekipler aileye destek sözü verdi.



Yapılan ziyaretlerin anlamına dikkat çeken Ayşe Ekinci, maddi durumu iyi olmayan ailelerimize ulaşıp dertleriyle dertlenip aynı zamanda çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti. Ekinci," Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'nin bu konularda ne kadar hassas olduğunu herkes biliyordur. Onun bize verdiği destekle ekipteki arkadaşlarımızla birlikte sık sık ailelerimizi ziyaret edip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Durumu iyi olmayan ailelerimize bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. İlçemizde durumu iyi olmayan birçok vatandaşımızın olduğunun bilincindeyiz. Belirlenen program dahilinde herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA