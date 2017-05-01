Eyyübiye Belediyesinden Şehit Ailelerine Sabır Ödülü

Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Günleri" etkinlikleri, sema gösterisi ve sabır ödülleri töreniyle sona erdi.



Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Eyyüp Peygamber Sabır Günleri' etkinlikleri, sema gösterisi ve sabır ödülleri töreniyle sona erdi. Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eyyüp Peygamber sabır makamında 3 dilde dua ve sabır pilavı dağıtımıyla başlayan etkinlikler 3 gün boyunca dolu dolu geçti. 3 dilde sabır duası, ikramlar, şiir sohbetleri, konserler, tiyatro, sabır gezisi gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sabır günleri, Balıklıgöl Amfi tiyatroda sabırdan semaya 4 mevsim sema gösterisi ve sabır ödüllerinin sahiplerini bulmasıyla sona erdi. 3 gün boyunca düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar son günde Balıklıgöl amfi tiyatrodaki etkinliklere ilgi gösterdi.



Sabırdan semaya 4 mevsim sema gösterisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kuran-ı kerim tilavetiyle başlayan gösteri, ilahi konseri ve sema gösterisi ile devam etti. Daha sonra sabır ödülleri sahiplerini buldu. Sabır ödülleri bu yıl şehit ailelerine verildi. Özellikle 15 Temmuz sürecinde yaşanan destansı mücadelede vatan için hayatlarını kaybeden şehitler ile yine vatan ve bayrak için şehit olanların ailelerine sabır ödülleri verildi. Mehmet Görmez, İsmail Alıcı, Nusret Gümüşhan, İbrahim Halil yıldırım, Ümit Yolcu, Mehmet Karadağ, Hasan Atmanoğlu, A. Kadir Oğuz ve Kasım Aksoy ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Viranşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Pınar Cuvanlıoğlu'na sabır ödülleri verildi. - ŞANLIURFA