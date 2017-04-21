Eyyübiye Belediyesinden 23 Nisan Etkinlikleri

Eyyübiye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Eyyübiye ilçe sınırları içindeki okullarda düzenlediği çeşitli aktivitelerle çocuk bayramını dolu dolu yaşattı.



Eyyübiye Belediyesi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe sınırları içindeki okullarda çeşitli gösteriler düzenledi. Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20, 21, 22 Nisan tarihlerinde Eyyübiye ilçesindeki merkez ve kırsal mahallelerdeki okulların bahçe ve salonlarında Angry Birds ve Müzikal Gösterimi ile şişme oyun parkları, yüz boyama, çocuk oyunları ile komedi tiyatro gösterileri yapıldı. Etkinlikler kapsamında 20 bin balon ve 20 bin 23 Nisan dergisi dağıtıldı. Yenice İlkokulundaki etkinliklere katılan Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği," Büyük düşünür Balzac şöyle der, Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir. Bu bağlamda ele aldığınız zaman eğitim ve öğretim için söylenen üç tane sac ayağı vardır. Öğretmen, öğrenci ve veli. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak bu üçlüyü anlamak, onların ve yapmış olduğu çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla kültürel, sosyal, sportif aktiviteler düzenliyoruz. Aynı zamanda manevi ve milli duyguları pekiştirmek anlamında çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Kültür Turizm Müdürlüğümüzün yapmış olduğu organizasyon için Yenice İlkokulundayız ve bir çok okulumuzda bu tür aktiviteler devam ediyor. Bu aktiviteler içerisinde çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterileri ile çocukların ilgisini çekebilecek eğitici ve pekiştirici çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Okul Müdürü Mehmet Kakaç da, bu tarz etkinliklerle kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ederek," Öncelikle çocuk parklarından tutun oyun alanları ve tiyatro gösterileriyle bize hizmetlerini esirgemeyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye ve teknik personeline, özellik ile Kültür Müdürü Atik Sahil'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA