Eyüpte Dik Yokuşlara Merdiven Yapılıyor

Eğimli bir yapıya sahip olan Eyüp'te vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için sokak ve caddelere merdivenler yapılıyor. Eyüp Belediyesi, bugüne kadar 27 bin 800 metretül merdiven yaptı.



Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede aşırı eğimin bulunduğu sokaklara, vatandaşların iniş çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla merdiven yapmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan merdivenlerin basamaklarına ise ekipler tarafından korkuluklar konuluyor, görsel olarak kent estetiğine yakışır hale getiriliyor.



İlçenin cadde ve sokaklarında sık sık incelemelerde bulunan Başkan Remzi Aydın, bazı sokakların aşırı eğimli oluşu nedeniyle vatandaşların iniş çıkışlarda zorlandığını tespit etti. Bu konuda gelen talepleri de değerlendiren Başkan Remzi Aydın Eyüplülerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yapılması talimatını verdi.



Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesi 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam 541 adet merdiven yapımı ve yenilenmesi gerçekleştirildi. Eyüp'te bu yıllar arasında toplamda 22 bin 279 metretül merdiven imalatı yapıldı. 2017 yılında ise 87 adet merdiven yapılarak, 5 bin 520 metretül merdiven imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.



Eğimli bir araziye sahip olan Eyüp'te vatandaşlar yapılan merdivenlerden memnun olduklarını ifade ediyor. Yapılan bu merdivenler sayesinde daha rahat yürüdüklerini anlatan vatandaşlar, hizmet dolayısıyla Başkan Remzi Aydın'a teşekkürlerini ifade ediyor. - İSTANBUL