Eyüpsultan, Silivri, Güngören su kesintileri! İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Mayıs Salı 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mayıs Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mayıs Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mayıs Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mayıs Salıİstanbul su kesintisi saatleri...
11 MAYIS SALI SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2021 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]