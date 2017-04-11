Eyüpspor'da Taciz Skandalı! 'Kendimde Değildim' Diyen Antrenör Tutuklandı

İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Esenlik Çocuk Koruma Projesi'ne bağlı Eyüpspor kulübüne devam eden üç çocuğun ailesi, polise başvurarak antrenör Oktay O.'nun çocuklarını taciz ettiğini ihbar etti.

"SAPIKÇA HAREKETLERİ VARDI"

Sabah gazetesinin haberine göre lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Y.B. ifadesinde "Antrenör Oktay O. bize cinsel içerikli mesajlar atıyordu. Kulüpte sapıkça hareketleri vardı. Aileme yaşadıklarımı anlattım" dedi. Diğer mağdurlar H.D. ve F.C., arkadaşına benzer ifadeler vererek, antrenör tarafından tacize maruz kaldığını beyan etti.

"KENDİMDE DEĞİLDİM" DEDİ, KENDİNİ SAVUNDU

Antrenör Oktay O. ise ifadesinde, yakın zamanda babasının vefat ettiğini ve üzüntü içerisinde olduğunu anlattı. Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) hastası olduğunu belirten Oktay O., "Hastalığım tetiklendi. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Yaptıklarım için çok üzgünüm, kendimde değildim" dedi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATMIŞ

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktay O., hakkında cinsel taciz suçundan iddianame düzenlendi. Antrenörün mağdur çocuklara cinsel içerikli resim ve videolarla, mesajlar attığı tespit edildi.