Eyüplülere Tapu Müjdesi

Mülkiyet sorunu yaşayan Eyüplüler, yapılan yasal düzenlemeyle tapu sorunu konusunda önemli bir kazanım elde etti. Eyüp genelinde mülkiyeti hazineye ait olan arsalardaki 19.07.2003 tarihinden önce yapılanması bulunan vatandaşlar Eyüp Belediyesine tapu alımı için başvurabilecekler.



Son yapılan kanun düzenlemesi, Eyüp'te bir çok vatandaşın tapu alma noktasında önüne çıkan engelleri kaldırdı. Düzenlemede, mülkiyeti hazineye ait olan arsaların üzerinde bulunan yapılarla ilgili, 4706 sayılı kanunda "31.12.2000 öncesi yapılar" ibaresi "19.07.2003'ten önce yapılanması bulunanlar" olarak değiştirildi.



Daha önce 31.12.2000 tarihinden sonra hazine arazisine yapılan yapılara tapu verilemiyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle bu tarih 19.07.2013 tarihine çekildi. Böylece binlerce Eyüplünün daha tapu almasının yolu açılmış oldu.



Bu düzenleme ile Eyüp ilçesinde, mülkiyeti hazineye ait olan arsaların üzerinde, 4706 sayılı kanuna göre 19.07.2003 öncesi yapısı bulanan vatandaşlar tapu alımı için Eyüp Belediyesine başvuruda bulunabilecekler.



Ayrıca vakıflara ait olan arsaların ise hazine ile takasları yapılarak, söz konusu 4706 sayılı kanundan yararlanılması da mümkün olabilecek. - İSTANBUL