Eyüplülere 3'üncü Havalimanında İş İmkanı

Yılda 150 milyon yolcuya hizmet etmesi planlanan 3'üncü Havalimanı, Eyüplü işsizlere iş imkanı sundu. Eyüp Belediyesi Kariyer Geliştirme Birimi'nin girişimleriyle Eyüplü 49 işsiz vatandaş, yeni havalimanında işe kabul edildi.



İstanbul'un 3'üncü havalimanı yetkilileri, temizlik personeli alımı için Eyüp Kariyer Geliştirme Birimi ile işbirliği yaparak Eyüp'teki işsiz 116 kişi ile iş görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmeler sonunda uygun bulunan 49 kişi 3'üncü Havalimanı'nda çalışmak üzere işe kabul edildi. Havalimanı temizlik personeli alımı başvuruları Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Birimi üzerinden devam ediyor.



2 yılda bin 159 kişiye iş imkanı sağlandı



Eyüplü vatandaşların işsizlik sorunu konusunda çalışmalar yürüten Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, 2 yılda 10 binden fazla iş yönlendirmesi gerçekleştirdi. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde Eyüp Belediyesi aracılığıyla 1159 kişi de iş sahibi oldu. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve kriterlerine uygun personellerin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesini sağlayan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, gerekli eğitimlerle en uygun eşleştirmeyi sağlayarak istihdamın artmasını sağlıyor.



İŞKUR ve talepte bulunan firmalar ile birlikte koordinasyonlu şekilde çalışan İş ve Kariyer Geliştirme Biriminin 2014'ün aralık ayında çalışmaya başladığını söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "İş arayanlar ile işçi arayanları biraraya getiren bir platform kurduk, kısa sürede iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın yanı sıra personel arayan şirketler de başvuru yapmaya başladılar. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde firma ve binlerce vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. İlçemizde kimsenin aç ve muhtaç olmaması için elimizden gelen bütün gayretimizle çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı da bu anlamda önemli bir partnerimiz oldu. Dünyanın en büyük havalimanı Eyüp ilçesi sınırlarında. Burada çalışacak personelin de Eyüplü işsizlerden oluşması bizleri mutlu ediyor" dedi.



"Kadınlarımızı meslek sahibi yapıyoruz"



Sertifikalı meslek edindirme kurslarımızdan Yaşlı ve Hasta Bakım Uzmanlığı eğitimleri verdiklerini de anlatan Aydın, "Eğitimimizle kadınlarımızı hem meslek sahibi yapıyoruz hem de iş fırsatı açıyoruz. 3 ay uygulamalı 3 ay da teorik eğitim aldıktan sonra onları sağlık sektöründe birçok farklı alana yönlendiriyoruz. Son olarak 12 kadınımıza yaşlı ve hasta bakım uzmanlığı eğitimi verildi. Sonrasında da eğitim verdiğimiz 12 kadınımızı işe yerleştirdik"dedi. - İSTANBUL