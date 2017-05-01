Eyüplü Sporculardan Bir Altın Madalya Daha

Eyüp Belediyesi Spor Okulları öğrencisi Tuğçe Özkan, Bursa'da yapılan Olimpik Deneme Yarışmaları'nda bin 500 metrede birinci olarak altın madalya kazandı. Belediye Başkanı Remzi Aydın, genç sporcuyu tebrik etti.



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da geçtiğimiz gün Olimpik Deneme Yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yarışma Talimatına, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) yarışma kurallarına ve bu statüde belirtilen özel hükümlere uygun olarak organize edildi.



Atletizmde birçok başarıları bulunan Eyüplü sporculardan Tuğçe Özkan, düzenlenen yarışmalarda, Yıldız Kızlar kategorisinde bin 500 metrede 5.06'lık derecesiyle birinci olarak altın madalyaya hak kazandı.



Eyüp Belediyesi Spor Okulları'nda yetişen Tuğçe Özkan, Mart ayında Afyonkarahisar'da yapılan atletizm müsabakasında bin 500 metrede bayanlarda birinci olarak Anadolu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finalinde koşmaya hak kazanmıştı. Başarılı sporcu, Aralık ayında da yine Bursa'da yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında Küçük Kızlar kategorisinde Marmara Bölgesi 1'incisi olmuştu.



Spora büyük destek veren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik etti. - İSTANBUL