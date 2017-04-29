Eyüplü İşsizlere İş Kapıları Açılıyor

İŞKUR'la işbirliği içinde eğitim ve meslek edindirme kursları veren Eyüp Belediyesi, ilçede yaşayan işsizleri iş hayatına kazandırmaya devam ediyor. İş bulmak amacıyla İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'ne başvuran vasıfsız işsizlere eğitim verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Gereken eğitimleri alarak firmaların istediği vasıfları kazanan kardeşlerimiz, kısa sürede işe yerleştiriliyor. Amacımız açı, muhtacı kalmayan bir Eyüp oluşturmak" dedi.



Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Biriminin başlattığı İstihdam Seferberliği Projesi tüm hızıyla devam ederken, yapılan çalışmalarda bugüne kadar 10 binden fazla iş görüşmesi sağlandı. Eyüp Belediyesi bu kez de İkitelli'de bulunan Confetti firmasında işbaşı yapacak Eyüplü vatandaşlar için kolları sıvadı. İŞKUR destekli İş Başı Eğitim Programı kapsamında alınacak personellerin firmada mülakatları yapıldı. İplik üretim pozisyonu için personel alımı yapılacak firmada 50 Eyüplü vatandaş görüşmeye katıldı. Yapılan mülakat neticesi uygun bulunan 25 kişi işe alınacak.



2 yılda bin 159 kişiye iş imkanı sağlandı



Eyüplü vatandaşların işsizlik sorunu konusunda çalışmalar yürüten Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, 2 yılda 10 binden fazla iş yönlendirmesi gerçekleştirdi. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde Eyüp Belediyesi aracılığıyla bin 159 kişi de iş sahibi oldu. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve kriterlerine uygun personellerin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesini sağlayan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, gerekli eğitimlerle en uygun eşleştirmeyi sağlayarak istihdamın artmasını sağlıyor. - İSTANBUL