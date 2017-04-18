Eyüplü Gençler Başarıya Kürek Çekiyor

Bahar aylarının gelmesiyle Haliç'te su sporları çalışmalarına start verildi. Eyüp Belediyesi Su Sporları Merkezi öğrencileri, Haliç'te kürek antrenmanlarına başladı.



Havaların ısınmasıyla birlikte su sporu yapan sporcular, küreklerini Haliç kıyılarına indirdi. Kürek ve kanolarıyla Haliç'te antrenmanlara başlayan sporcular, başarılı bir sezon geçirme temennisinde bulundu.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durup spor yapması gerektiğini belirterek, "Eyüp'te tüm sportif faaliyetleri destekliyoruz. Haliç kıyısında gençlerin su sporlarıyla meşgul olması bizleri de çok sevindiriyor. İnşallah bu ekipler Eyüp'e şampiyonluklar getirecek" dedi.



Eyüp Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde 450 sporcuya dragon, kürek ve yelken branşında eğitimler veriliyor. Gençlere öncelikle tekneye oturuş, kürek tutuş tekniği ve vücut hareketleri konularında teorik eğitimler veriliyor. Sonrasında ise teknelere bindirilen gençler Haliç'te teknelerle uygulama yapıyorlar. - İSTANBUL