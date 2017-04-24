Eyüplü Genç Astronomlar Sertifikalarını Aldı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ali Kuşçu Uzay Evi'nde amatör astronomi programını tamamlayan 28 kursiyere düzenlenen bir törenle sertifikalarını verdi.



Başkan Remzi Aydın'ın "Önce İnsan" düsturuyla sürdürdüğü çalışmalardan biri olan, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim hizmeti veren Ali Kuşçu Uzay Evi'nin, 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılında düzenlediği Amatör Astronomi Programı tamamlandı. 14 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayan 28 genç astronoma düzenlenen törenle sertifikalarını Başkan Aydın verdi.



Törene İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Talat Saygaç, Usturlab Çocuk Atölyeleri kurucu ortakları Sümeyye Ceylan ve Zeynep Aydoğan, Ali Kuşçu Uzay Evi'nin de üyesi olduğu Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yelkenci, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



Başkan Aydın törende ayrıca Prof. Dr. Talat Saygaç ve eğitmenlere de katkı ve destekleri için birer teşekkür plaketi takdim etti.



Başkan Aydın burada yaptığı konuşmada, yapılan yatırımlarda ve çalışmalarda her zaman "Önce insan" dediklerine vurgu yaparak; "Bunu söylemeye devam edeceğiz ve buna pararlel uygulamalar yapacağız. Çocuklarımıza iyi bir yatırım yaptığımız zaman aslında geleceğimize yatırım yapmış oluyoruz. Bu anlamda hem kendimize, hem çevremize, hem şehrimize, hem de ülkemize yatırım yapmış oluyoruz. En güzel yatırım bu" şeklinde konuştu.



Eyüp Belediyesi olarak, eğitim anlayışlarının Milli Eğitim'in eğitim anlayışından farklı olduğunun altını çizen Başkan Remzi Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü; "Biz daha çok atölye tarzı, oyun tarzı eğitimler veriyoruz. Çocuklara göstererek, yaşayarak eğitim yaptırıyoruz. Buralar asla Milli Eğitim'in alternatifi değil. Ama ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Bu bir ekip işi, çalışmalarda sizlerden de destek bekliyoruz. Bunu hep birlikte başaralım. Sizlerin desteği çok önemli" dedi.



Bu arada törene katılan veliler de, çocuklarına eğitim ve sportif faaliyetlerde destek olduğu için Başkan Aydın'a teşekkür ederek; "Bize Eyüplü çocukların velileri olarak çok büyük iş düşüyor. Genç öğretmenlerimiz okul okul, sınıf sınıf dolaşarak çocukları bu projelerden faydalanmaları için davet ettiler. Bizim de veli olarak belediyemizle sıkı ilişkiler içerisinde olmamız lazım. Emeklerinize sağlık, Allah razı olsun" dediler.



Törenin ardından Başkan Remzi Aydın, öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan oluşan sergiyi gezdi, su roketi gösterisini izledi. - İSTANBUL