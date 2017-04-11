Eyüplü Gaziler Gençlerle Buluşuyor" Etkinliği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini püskürtmek için Vatan Caddesi'ne yürürken kolundan yaralanan 8 yaşındaki Batuhan Çetinel, "Etrafımızda tanklar vardı, başımızın üzerinden helikopterler geçiyordu. O anda kolumda bir acı hissettim, sol kolumdan vurulmuştum. Kolum 24 gün alçıda kaldı." dedi.



Eyüp Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Eyüp Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eyüplü Gaziler Gençlerle Buluşuyor" program dizisi, Eyüp Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde devam etti.



Sunuculuğunu yazar Senai Demirci'nin yaptığı etkinlikte, Eyüplü gaziler, 15 Temmuz'da yaşadıklarını ve bu ülkenin gençlerden neler beklediğini anlattı.



Etkinliğe katılan 15 Temmuz'un en küçük gazisi 8 yaşındaki Batuhan Çetinel, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Akşam vakti haberleri açtığımızda askerlerin sokaklara çıktığını haber aldık. Annem ve babamla hainlerin karşısında durmak için dışarı çıktık. Elimizde bayraklarla Vatan Caddesi'ne doğru gitmeye başladık. Etrafımızda tanklar vardı, başımızın üzerinden helikopterler geçiyordu. O anda kolumda bir acı hissettim, sol kolumdan vurulmuştum. Beni hastaneye götürdüler ve kolum 24 gün alçıda kaldı."



Konuşmasının ardından 15 Temmuz ile ilgili yazdığı şiiri okuyan Çetinel'i, salondakiler ayakta alkışladı.



"O kadar kurşunların arasında hi·çbi·ri·mi·z korkmadık"



15 Temmuz'da yaralanan Fatih Beder, o gece evde yatsı namazını kıldıktan sonra darbe girişiminden haberi olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:



"Eşimle vedalaşıp arkadaşlarımla dışarıya çıktım. Edirnekapı'ya kadar yürüdük. Edirnekapı'da motorlu bir araç beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne kadar götürdü. Yaklaşık 50 kişilik bir grupla tekbirler atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne doğru ilerledik. Etrafımızda birçok yaralı vardı. O kadar çatışmanın, kurşunların arasında hiçbirimiz korkmadık. Arkadaşlarımızla yaralıları yardım ettik, onları araçları taşıdık. Özel harekat polisleri geldikten sonra çatışma başladı. Bu çatışma ile beraber biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesine doğru hareket etmeye başladık ki o anda vuruldum."



Ergin Yapıcı da o geceyi yaşamanın kendisi için çok gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:



"O geceyi yaşarken aklıma ilk önce vatanım, bayrağım ve milletim geldi. Elimizde sadece bir bayrağımız vardı başka hiçbir şeyimiz yoktu. Bunu zaferle kazandık. İş yerinde radyodan bir darbe girişimin olduğunu duydum ve hemen bayrağımı alarak Osmanbey Meydanı'na çıktım. TRT binasına doğru yürümeye başladım ve üzerime kurşunların yağdığını hissettim ama hiç geri adım atmadım. TRT binasının yanına kadar zorla gittik, o kadar çok kurşun sıktılar ki, bu kurşunlardan biri ile dizimin iki parmak üstünden vuruldum. Yarım saat orada kaldım. Ondan sonra gelen bir araçla hastahaneye götürüldüm. Allah'ıma çok şükür hayattayım, ayaktayım ve sizler de burada olduğunuz için çok mutluyum."



Konuşmaların ardından Eyüp Belediyesinin hazırladığı "15 Temmuz Şahlanışı" belgeseli gösterildi.