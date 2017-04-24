Eyüplü Çocuklar Sanata Doydu

Eyüp Belediyesi tarafından 22-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, sanat ve eğlencenin harmanlanığı bir atmosferde gerçekleşti. Festivalde çocuklar, sürpriz eğlence ve ikramlarla eğlenceli dakikalar yaşarken, festival alanında kurulan atölyelerde sanatsal çalışmalar yapma imkanı buldular. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın festivalde çocuklara "Bu sene farklı bir 23 Nisan kutlayalım dedik. İnşaallah bu anlayışla gelecek senelerde de devam edeceğiz. Hep beraber daha güzel nice 23 Nisanlar, bayramlar kutlayacağız" dedi.



Eyüp Belediyesi tarafından 22-23 Nisan tarihleri arasında Çocuk Sanat Festivali düzenlendi. Festivale katılan çocuklar sanatın eğlenceli yanlarıyla tanışma imkanı buldu. Çocuklar, birbirinden renkli sahne gösterileri ve etkinliklerin yer aldığı festival çerçevesinde oluşturulan atölyelerde boyama, müzik, perküsyon ve ritm, ağaç işleme, resim, kaligrafi ve ebru gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştirdi. Sanat atölyelerinde yaptıkları çalışmalar çocukların mutluluklarına mutluluk kattı.



Bu arada Eyüp Kültür Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir de tören düzenlendi. Törene Başkan Remzi Aydın ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Eyüp Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Selahattin Temiz, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı.



Törende öğrenciler folklor gösterileri yaptı, şiirler okudu, kendi hazırladıkları oyunları sahnelediler. Öğrenciler hazırladıkları gösterilerle salondakilerin büyük beğenisini kazanırken uzun süre alkışlandı.



"Hep Beraber daha nice bayramlar kutlayacağız"



Başkan Remzi Aydın festivalde yaptığı konuşmada, kutlamalarda emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu sene farklı bir 23 Nisan kutlayalım dedik. Kutlamamızı yeni bir anlayışla, yeni bir konseptle yaptık. Güzel olduğunu, bizlerin de beğendiğini görüyorum. İnşaallah bu anlayışla gelecek senelerde de devam edeceğiz. Hep beraber daha güzel nice 23 Nisanlar, bayramlar kutlayacağız" dedi.



Alanda eğlence iki gün boyunca tüm hızıyla, tüm coşkusuyla devam etti. Minikler etkinlik alanını yine sabah saatlerinden itibaren doldurdu. Volkan ağabey ve kukla gösterisi gibi sahne gösterileri ile "Canım Kardeşim" gibi sürpriz gösterilerde ise çocuklar her gün televizyonlardan izlediği çizgi kahramanları canlı olarak izleme imkanı buldu.



Festivalde, öğrencilerden oluşan Eyüp Kaymakamlığı Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu da sahne alarak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.



Alanda çocuklar için palyaço gösterisi, yüz boyama, sucuk balon, jonglör gösterisi, ip ve çuval yarışları, şişme oyun parkurları ve karikatür çizimleri de gerçekleştirildi.



Kitap fuarı 28 Nisan'a kadar devam ediyor.



Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nin büyük salonunda 18 Nisan'da açılan Çocuk ve Gençlik Kitap Fuarı da devam ediyor. Fuar 28 Nisan tarihine kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Fuarda düzenlenen imza günlerinde çocuklar yazarlarla bir araya gelecek. - İSTANBUL