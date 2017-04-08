Eyüp ve Piyer Loti Turu
Eyüp ve Piyer Loti Turu, Bilgi İstasyonu'nda .
Eyüp ve Piyer Loti Turu, Bilgi İstasyonu'nda ...
"Sınırlarında sayısız tarihi mirası, onlarca unutulmaz öyküyü, isminde ise ilkleri barındıran saf, nostaljik ve manevi bir hazinedir Eyüp..."
Geçmişle kurduğu değerli köprülerini yıkmadan, asırların kadranından en az zararla kurtularak sapasağlam ayakta kalmış ve dokusunu koruyabilmiş en önemli semtlerden biridir Eyüp. Öyle ki, fetih sonrası ilk yerleşim yerlerinden olan semtin her köşesinde ayrı bir hikaye, her sokağında çok özel bir tarih el sallar gelip geçenlere...
Eyüp, zaman yolculuğunda Osmanlı İstanbul'unun en prestijli "Hamuşan"ı, heybetli padişahların kılıç kuşandıkları yer, bir şehrin en görkemli ibadethanelerinin mekanı ve ismini kitaplara yazdırmış onlarca paşa, prens, şair ve önemli zatın evi olmuştur. Pierre Loti ise nefes kesen manzarası ile Avrupa'ya açılan bir kapı...
Bu zaman yolculuğuna bizzat çıkacağımız turumuzda, padişahların seremonilerini izleyecek, Eyüp tutkunlarından Fransız yazar Pierre Loti ve şair Fitnat Hanım'ın kalemine dokunacak, semte ismini veren Ebu Eyyub El Ensari'nin baş döndüren manevi dünyasının kapılarını aralayacak ve onlarca değeri biçilemez tarihi mekanı ziyaret edeceğiz. Ayrıca Şah Sultan Haziresi, Kalenderhane Tekkesi, Şair Fitnat Hanım Türbesi, Cafer Ağa Medresesi, Eyüp Hamamı, Eyüb Sultan Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi ve Medresesi, Valide Sultan Türbesi ve Piyer Loti Kahvehanesi de tüm sır ve güzellikleri ile bizleri bekliyor olacak.
Eyüp'ün bugünü unutturacak tarihi çağrısına siz de kulak verin...
Buluşma Yeri ve Saati: Taksim AKM önü, saat 09.00
Güzergah: Akar Çeşme Hamamı, Cezri Kasım Camii - Su Haznesi ve Hazire, Şah Sultan Haziresi, Zal Mahmud Paşa Camii, Silahi Mehmed Paşa Camii ve Haziresi, Zal Mahmut Paşa Medresesi, Kalenderhane Tekkesi, Nakkaş Hüseyin Paşa Türbesi, Kızıl Mescit Türbe ve Haziresi, Kubbi Hatun Türbesi, Şair Fitnat Hanım Türbesi, Cafer Ağa Medresesi, Saçlı Abdülkadir Efendi Camii, Eyüp Hamamı, Eyüb Sultan Külliyesi, Selim Paşa Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi ve Medresesi, Mehmet Paşa Türbesi, Ferhat Paşa Türbesi, Abdürrahman Paşa Türbesi, Sultan Reşat Türbesi, Mihrişah Sultan İmareti, Tunuslu Hayreddin Paşa Türbesi, Valide Sultan Türbesi, Piyer Loti Kahvehanesi.
Fiyata dahil hizmetler:
Uzman rehberlik, sabah çay ve poğaça ikramı, bağışlar, öğle yemeği, Piyer Loti 1 adet çay ikramı.
Hediyemiz: Tur bilgi notları
Önemli Notlar:
•Tur buluşma yerimizde hareket saatinden 15 dakika önce bulunmanızı gerekmektedir. Geç kalınması durumunda sorumluluğun firmaya ait olmadığını belirtmek isteriz.
•Tüm turlarımızda, turda anlatım yapan rehberinizi daha iyi duyabilmeniz için, rehber kulaklık sistemi kullanılmaktadır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Bilgi İstasyonu
Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi. Meydan Apt. No: 9/1 Kenter Tiyatrosu Üstü
Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 11: 00: 00
Kategori : Eyüp ve Piyer Loti Turu
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır