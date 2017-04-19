Eyüp'ün Genç Atletleri Başarıya Doymuyor

Eyüp'teki okullardan seçilerek Eyüp Belediyesi Spor Okulu'na kazandırılan sporcular ödüllere doymuyor. Atletizim pistlerine damgasını vuran genç atletler, Kocaeli'nde yapılan Marmara Bölgesi Kros Yarışmaları'nda 1'cilik, Çanakkale'de yapılan Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Marmara Bölgesi 1.'liği, Bursa'da yapılan Bölgesel Kros Ligi 2'inci Kademe Marmara Bölgesi 1.'liği, İstanbul Şampiyonlukları, Türkiye 3.'lüğü ve daha birçok okullar arası dereceler kazandılar.



Atletizm takımı kurulalı bir sene olmasına rağmen başarıları ile Eyüp'ün gururu olduklarını söyleyen Antrenör Fethi Kaya "Katıldığımız her yarışmada kürsüde muhakkak çocuklarımız oluyor. Tuğçe, Zeynep, Meryem gibi başarılı olan bizlere madalya getiren altı sporcumuz daha var. Şu anda antrenmanlara sürekli gelen 60 sporcumuz bulunuyor. Özellikle bu spora daha yatkın olan, azimle, hırsla ve disiplinle çalışan kız çocuklarımız daha başarılı oluyorlar" dedi.



Eyüp Belediyesi'nin kendilerine her türlü desteği verdiklerini de sözlerine ekleyen Kaya "Özellikle Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim spor malzemelerimizin yanısıra, ulaşım ihtiyacımızı da karşılıyor. Ayrıca artık çocuklar burada antrenman sonrası sayesinde sıcak yemeklerini de yiyebiliyorlar" açıklamasını yaptı.



Rüzgarın kızları



Yaşları küçük olmasına rağmen başarıları ile Eyüp'ün gururu olan, kürsüden inmeyen Eyüp'ün 'Altın Kızları, Türkiye ve Dünya şampiyonlukları hedefliyor. Atletlerden Tuğçe Özkan, "14 yaşındayım, Eyüp Merkez Ortaokulu öğrencisiyim. Atletizme çok küçük yaşlarda başladım. Küçüklükten beri koşmayı seviyorum. Hocalarımla tanıştıktan sonra atletizmi profesyonel olarak yapmaya başladım. Bugüne kadar katıldığım yarışmalarda aldığım 20'nin üzerinde madalyam var. Son olarak Edirne'de yapılan Anadolu Yıldızları Marmara Bölgesi Grup müsabakalarında 1500 metrede 1. olarak Bursa'da yapılacak Türkiye Yarı Finalinde yarışmaya hak kazandım. İlerde milli atlet olup Dünya Şampiyonluğunu hedefliyorum." dedi.



Bir diğer atlet Zeynep Sunay Yıldız ise, "11 yaşındayım, Eyüp Merkez Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Eyüp Düğmeciler Mahallesi'nde oturuyorum. Atletizme ilk okul öğretmenim sayesinde başladım. 1.5 yıldır koşuyorum. 25'in üzerinde madalyam var. Bunların arasında Türkiye 3.'lüğüm, İstanbul Şampiyonluklarım var. Haziran'da ise Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.



17 yaşındaki Meryem Kemeç ise, "Alibeyköy'de oturuyorum. Halis Kutmangil Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Okulun yönlendirdiği bir atletizm yarışmasında hocamla tanıştım. Yeteneğimde keşfedilince profesyonel olarak atletizme başladım. Henüz daha 9 ay oldu ama burada olmaktan çok mutluyum. Yeni başlamama rağmen İstanbul'da 1.'lik ve 3.'lüklerim var. En büyük başarım ise Bursa'da yapılan Marmara Bölgesi Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe de aldığım 3.'lüğüm. Koşmak beni özgür hissettiriyor. İlerde büyük bir atlet olmak ve milli formayı giymek istiyorum."dedi. - İSTANBUL