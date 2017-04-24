Eyüp'te Yarın Bu Yollar Kapalı

EYÜP'te yarın yapılacak olan 57. Alay Vefa Yürüyüşü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "25 Nisan 2017 Salı günü İlimiz Eyüp ilçesinde düzenlenecek olan 57. Alay Vefa Yürüyüşü programı nedeniyle saat 05.30 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir. "denildi.



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Açıklamada kapatılacak yollar; "8 Mayıs kavşaktan Hz. Halid Bulvarı (Mado kavşak istikametine gidiş), Mado kavşaktan Eyüp Sultan Bulvarı Rami yolu katılım, Rami yolu katılımdan Edirnekapı Kara Şehitliğine gidiş istikameti trafiğe kapatılacaktır." şeklinde sıralandı.



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



Altenatif güzergahlar da, "8 Mayıs kavşaktan gelen akım Silahtarağa Caddesi'ne, Hz. Halid Bulvarı'ndan gelen akım Silahtarağa Caddesi'ne, Eyüp istikametinden Hz. Halid Bulvarı'na gelen akım Silahtarağa Caddesi'ne, Eyüp Sultan Bulvarı Eyüp istikametinden gelen akım Hz. Halid Bulvarı 8 Mayıs kavşağı istikametine, Hz. Halid Bulvarı Rami yoluna katılımdan itibaren Edirnekapı kavşaktan gelen akım, varyanttan Eyüp sultan Bulvarına yönlendirilecektir." olarak açıklandı. - İstanbul