Eyüp'te Uçurtmalar Gökyüzünde Renk Cümbüşü Yaşattı

Eyüp Belediyesi'nin Çocuk Sanat Festivali'nde düzenlediği Uçurtma Şenliği'nde çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünde renk cümbüşü yaşattı.



Eyüp Belediyesi, 22-23 Nisan tarihleri arasında çocuklar için sürpriz bir kutlama hazırladı. Eyüp Kültür Sanat Merkezi karşısındaki Haliç Etkinlik alanında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali'nin ilk gününde çok sayıda eğlenceli aktivite çocuklar için hazırlandı.



Her yaştan vatandaş uçurtma uçurdu



Çocuk Sanat Festivali'nde uçurtma şenliği, kukla gösterisi, şişme oyun parkurları, ilizyon gösterisi, masalcı dede ile masal okumaları, minikler mehter 1453, ip ve çuval yarışları gibi etkinlikler yer aldı. Festivalde en renkli görüntüler uçurtma şenliğinde yaşandı. Yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaş uçurtmalarıyla gökyüzünde renk cümbüşü yaşattı.



"Yoğun ve coşkulu katılım var"



Çocuk Sanat Festivali'nin ilk gününe Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Aydın onlarla birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Aydın daha sonra Makedonya'dan gelen 25 öğrenciye hediye takdim etti. Çocuk Sanat Festivali ve 23 Nisan etkinleri hakkında açıklama yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi;



"Biz bu sene Eyüp Belediyesi olarak farklı bir etkinlik yapalım dedik. Hem 23 Nisan Çocuk Bayramını hem de Çocuk Sanat Festivali'ni birleştirdik. Uçurtma Şenliği, Sanat Festivali, atölyeler, 23 Nisan. Hepsi bir araya gelince gerçekten çok daha sivil çok daha dinamik çok daha hareketli çok daha yoğun katılımla ve coşkuyla ortaya bir tablo çıktı. Makedonya'dan 25 öğrenci kardeşimizde bugün misafirimizdi. Onlar da bu şenliğe katıldılar. Dolayısıyla hem şehrimizin çocukları arasında hem de uluslar arası boyutta bir etkinlik ortaya çıkmış oldu."



Festivalde aileleriyle birlikte uçurtmaları gökyüzüne havalandıran çocuklar da oldukça mutlu oldukların dile getirdi. - İSTANBUL