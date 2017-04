Eyüp'te Trafik Kazası: 2isi Ağır 5 Yaralı

D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası öndeki araçta bulunan 4 kişi ve diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu Merter istikameti Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02: 30 sıralarında Edirne istikametine giden 34 KBF 11 plakalı araç sürücüsü Onur Tutucuoğlu (25), iddiaya göre hafriyat kamyonundan düşen bir parça nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Onur Aslan Şahin'in kullandığı 54 LG 331 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta yola savrulurken, Şahin'in beraberindeki Emircan Kurnaz, Bilal Kurnaz, Selim Emre Şahin isimli arkadaşları da yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonrası 2'si ağır toplamda 5 kişi olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan her iki araçta çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Bu sırada, Onur Tutucuoğlu'nun aracı çekilirken, otomobilin altındaki büyük demir parçası dikkat çekti. Polis ekipleri, aracın altında bulunan demir parçasının nereden geldiğini araştıracağı öğrenildi.



Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.







