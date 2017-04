Eyüp'te Trafik Kazası: 2'si Ağır, 5 Yaralı (2)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Eyüp D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası öndeki araçta bulunan biri ağır 4 kişi yaralanırken, arkadaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu Merter istikameti Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02: 30 sıralarında Edirne istikametine giden 34 KBF 11 plakalı araç sürücüsü Onur Tutucuoğlu (25) iddiaya göre hafriyat kamyonundan düşen bir parça nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Onur Aslan Şahin'in kullandığı 54 LG 331 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta yola savrulurken, Şahin'in beraberindeki Emircan Kurnaz, Bilal Kurnaz, Selim Emre Şahin isimli arkadaşları da yaralandı. Kaza sonrası görevden dönen Çevik Kuvvet polisi ve diğer araç sürücüleri bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulas sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleride de araç içinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Bu sırada kaza yerindeki trafik polisleri yolu kontrollü bir şekilde sağladığı görülürken, vatandaşların da ambulansların gelmesi için yoğun çaba gösterdiği dikkat çekti.



İtfaiye ekipleri araç içersinde sıkışan yaralıyı çıkararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası 2'si ağır toplamda 5 kişi olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan her iki araçta çekici yardımıyla kaldırılarak trafik akışı normale döndü. Bu sırada, Onur Tutucuoğlu'nun aracı çekilirken, otomobilin altındaki büyük demir parçası dikkat çekti. Polis ekipleri, aracın altında bulunan demir parçasının nereden geldiğini araştıracağı öğrenildi.



Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.







