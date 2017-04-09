Eyüp'te Trafik Kazası: 2'si Ağır, 5 Yaralı (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eyüp D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.

Eyüp'te Trafik Kazası: 2'si Ağır, 5 Yaralı (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  

Eyüp D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası öndeki araçta bulunan biri ağır 4 kişi yaralanırken, arkadaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı.    

                    

Görüntü Dökümü:  

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Kazaya karışan araçlar

Kaza sonrası yaralıların görüntüsü                        

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi 

Vatandaşların yardıma koşması

Görgü tanıklarının polise olayı anlatması

Araçların kaldırılması

-Genel ve detaylar

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