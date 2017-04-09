Eyüp'te Trafik Kazası: 2'si Ağır, 5 Yaralı (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eyüp D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Eyüp D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası öndeki araçta bulunan biri ağır 4 kişi yaralanırken, arkadaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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Kazaya karışan araçlar
Kaza sonrası yaralıların görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Vatandaşların yardıma koşması
Görgü tanıklarının polise olayı anlatması
Araçların kaldırılması
-Genel ve detaylar
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