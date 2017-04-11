Eyüp'te Sokak Hayvanlarının Yaraları Sarılıyor

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği, sokaktaki hayvanların yaralarını sarıyor. Klinikte çok sayıda sokak hayvanının tedavisi ve kısırlaştırılması yapıldı, gözünden yaralı halde bulunan ve 5 yavrusu olan dişi kedinin de tedavisine devam ediliyor.



Eyüp'te; özellikle Kemerburgaz ve Göktürk bölgelerinde, en önemli sorunların başında gelen sokak hayvanları için Belediye Başkanı Remzi Aydın göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun mesai harcadı, hayvan ambulansından beslenme noktalarına kadar birçok farklı çözümler üretti. Bu çalışmalar kapsamında son olarak açılışı yapılan Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği sokaktaki hayvan dostlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyor.



Ocak ayında faaliyetlerine başlayan hayvan kliniği, sokak taramaları ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlarla harekete geçerek, hasta, yaralı ya da kısırlaştırılması gereken sokak hayvanlarını tedavi altına alıyor.



725 kedi ve köpek tedavi edildi



Klinik, faaliyete girdiği günden bu yana 725 sokak hayvanına müdahalede bulunarak tedavi etti. Tedavi edilen hayvanlar, eski sağlıklarına kavuştuklarında, görevli personel tarafından alındıkları yerlere bırakıldılar. Ayrıca 104 kedi ve köpeğe klinikte kısırlaştırma işlemi uygulandı.



Bu arada 5 yavrusu olan ve sol gözünden yaralı halde bulunan dişi kedi de yine klinikte tedavi altına alındı. Klinik çalışanlarının özenle gerçekleştirdikleri tedavi sayesinde anne kedi sağlıklı bir şekilde beslenebilir hale gelirken, yavruları da normal gelişimlerine devam ediyor. - İSTANBUL