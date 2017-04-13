Eyüp'te Larva İlaçlama Çalışmaları Başladı

Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri larva ilaçlamasına başladı.



Eyüp Belediyesi'ne bağlı ekipler, yaz dönemine girilmesi nedeniyle, ilçe genelinde karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışması başlattı. Toplum sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı mücadele amacıyla sulak ve yeşil alanlarda, su birikintilerinde, kanallarda, kuyularda ilaçlama yapılıyor.



Biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle, iki ekip halinde gerçekleştirilen larva ilaçlama çalışmaları 1 ay boyunca devam edecek.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, vatandaşların sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamaları için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyerek, "Eyüplüler bu yaz da rahat bir nefes alacak, sivrisinek ve diğer haşeratların rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL