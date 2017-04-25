Eyüp'te 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta 57'nci Alay şehitleri için düzenlediği yürüyüş etkinlikleri kapsamında bir grup genç, Eyüp Sultan Camii'nden Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü.



Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA



Çanakkale Savaşı'nda Anzak Çıkarmasına karşı verdiği mücadele sonrası destanlaşan 57. Alay, savaşın 102. yılında düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazının ardından bir araya gelen gençlere 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı. Grup daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yürüdü.



Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüş güzergahı araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından grup, Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı. Burada da bir etkinlik düzenlendi. Şehitler anısına saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.