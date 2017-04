Eyüp Sultan Meydanı Her Gün Yıkanıyor

Eyüp Sultan Meydanı her gün Türkiye'nin hatta dünyanın farklı bölgelerinden misafirleri ağırlıyor. Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de misafirlerin, Eyüp Sultan'ın maneviyatına yakışır bir şekilde, daha temiz bir ortamda ağırlanması için aralıksız çalışmalar yapıyorlar. Meydan sabahları sabunlu su ile yıkanarak temizleniyor.



Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Eyüp Sultan Meydanı'nda 42 personelle iki vardiya halinde çalışıyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Eyüp Sultan Camii'nin avlusu ve çevresi ise her sabah ekipler tarafından sabunlu su ile yıkanıyor. Bunun dışında önemli günlerde ve Ramazan ayında her gün meydan gül suyu ile yıkanarak, misafirleri gül kokuları arasında ağırlıyor. Ekipler ayrıca Eyüp Sultan Camii'nin içini su buharı ve gül suyuyla dezenfekte ederek, ziyaretçilerin güzel kokuyla karşılanmasını sağlıyor.



Temizlik ekipleri ilçede bulunan diğer camilerde de su buharı ile dezenfekte çalışması yaparak gül suyuyla yıkanıyor. Özel temizlik malzemeleri ve ekipmanlar ile düzenli olarak camilerin halılarını yıkayan ekip, sonrasında gül suyu esansı dökerek temizliği tamamlıyor.



Eyüp Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını da ön planda tutuyor. Temizlik hizmetini aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ayda 13 bin 26 ton çöp, 76 ton moloz topladı. Haftanın 7 günü toplanan çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Odayeri Düzenli Depolama Sahası ve Baruthane Aktarma İstasyonlarına nakledilerek bertarafı sağlandı.



İlçede temizlik çalışmaları bölge bazlı olarak gerçekleştirilirken her bölgede ayrı ekip hizmet veriyor. Eyüp, Alibeyköy ve Kemerburgaz - Göktürk olarak oluşturulan bölgelerdeki mahallelerden çöpler ilçe trafiğini aksatmamak amacıyla saat 21: 00'dan sonra alınıyor. Ana arterlerden çıkan çöpler ise her gün gündüz saatlerinde yoğunluğa göre 3 ya da 5 sefer alınmakta.



Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli 757 personel, ilçedeki vatandaşların daha sağlıklı ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hizmet vermeye devam ediyor. Müdürlük personeli, evsel atık ve çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra cadde ve sokakların süpürülmesi, yol yıkama, pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması, meskun ve boş alanların düzenli aralıklarla temizlenmesi, boyama, konteyner yıkama ve dezenfeksiyon ile okul temizleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.



Çalışmalar için müdürlük bünyesinde 2 adet çok amaçlı çöp aracı, 34 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 12 mini çöp aracı, 4 adet açık araç, 2 adet lastik tekerlekli yükleyici, 5 adet arazöz (su tankeri), 1 adet çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, 6 adet süpürme aracı, 9 adet görev denetim aracı ve 1 adet gezici okul temizlik minibüsü bulunuyor.



Ayrıca müdürlüğe bağlı Geri Kazanım Ekipleri, geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak bunların yurt ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Çalışmalar 7 adet ambalaj atığı toplama aracı, 42 personel ile yürütülüyor. İlçede bu çalışmalar kapsamında aylık ortalama 400 ton ambalaj atığı, 213 adet cam kumbarası ile ortalama 90 ton atık cam, 8 ton bitkisel atık yağ ve okullar, muhtarlıklar, marketler, sağlık kurumları, iş yerleri kurumları ve kuruluşlara konulan kutularla ile atık piller toplanıyor. - İSTANBUL