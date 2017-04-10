Eyüp Belediyesi, 2016 Yılı Faaliyet Raporu Mecliste Onaylandı

Eyüp Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, meclis oturumunda, 2016 yılında gerçekleştirilen sportif etkinliklerden eğitim desteklerine, altyapı çalışmalarından imarla ilgili konulara, kültürel faaliyetlerden çevre düzenlemelerine, sağlıktan sanata, tümü insan odaklı yatırımları içeren raporla ilgili sunum yaptı. Başkan Remzi Aydın, Eyüp Belediye Meclisi toplantısında yaptığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu sunumunda, Eyüp'ün, medeniyetin vitrin beldelerinden biri olduğunu ifade ederek, göreve geldiği günden bu yana medeniyetimizin maneviyat merkezi olarak kabul edilen bu güzel beldeye hizmet etmeyi büyük bir nimet olarak gördüğünü söyledi.



"Belediyemizin tüm hizmetlerini "Önce insan" şiarıyla seferber ettik"



Yola çıktığı ilk günden itibaren canla, başla Eyüp'ü daha güzel, daha yaşanılır bir hale getirmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Aydın, "Huzur Başkenti imajımızı güçlendirmeyi esas edindik. Bunun için belediyemizin tüm hizmetlerini "Önce insan" şiarıyla seferber ettik. İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğuna ilişkin inancımızı ortaya koyan işler yaptık. Okullara, eğitime, çocuklara, gençlere sanata ve spora yatırım yaptık. Eyüp Belediye Başkanı olarak yüklendiğimiz sorumluluk gereği, her düşküne el uzatma, ihtiyaç sahiplerini gözetme, gence dokunma, çocuğun ihtiyaçlarını karşılama görevi ve sorumluluğunu derinden hissediyorum" dedi.



"Marka projelerle belediyeciliğe yeni bir soluk getirdik"



Üç yıllık süreçte dev eser ve hizmetlere imza atıldığının altını çizen Başkan Aydın, faaliyet raporu sunumuna geçerek şunları söyledi "Şüphesiz Eyüp ve Eyüplüler, hizmetin en güzelini hak ediyor. Ben de Eyüp'e vefa borcumu ödemek için gecemi gündüzüme katarak belediyemizin en güzel bir şekilde çalışması için ekibimle, çalışma arkadaşlarımla ve sizlerle birlikte çalışıyorum. Marka projelerle belediyeciliğe yeni bir soluk getirdik. Sosyal sorumluk çatısı altında, kucaklaşmadığımız tek bir vatandaşımızın kalmamasına gayret ettik. Hayatın her alanında Eyüplülere hizmet üretmek için çabalıyoruz" diye konuştu.



Sözlerine devam eden Başkan Aydın, "Eyüp'ü bir dünya kenti haline getirecek marka projeler hazırladık. Eyüp Sultan'ın eşsiz eserlerini restore ederek, Eyüp merkezi yeniden bir cazibe merkezi haline dönüştürecek bir çalışma başlattık. Kısa adı ESTAM olan projemizi tamamladığımızda Eyüp Sultan Meydan'ının Haliç'le bağlantısı yeniden kurulacak, karmaşa ve kaos son bulacak, şehrimizin sosyal ve kültürel gelişimi kesintisiz devam edecek" dedi.



Hedef; açı, yoksulu, muhtacı kalmamış bir Eyüp



Eyüp için önemli projelerin gerçekleştirildiğini belirten Aydın, "Açı, yoksulu ve muhtacı kalmamış bir Eyüp hedefimiz oldu. Göreve geldiğimiz günden beri binlerce haneye gıda ve yakacak desteği sunduk. Komşusu açken tok yatmanın Eyüplülere yakışmayacağını düşündük. 9 binden fazla haneye destek verdik. 70 bin ton kömür desteğinin yanı sıra 80 bin civarında erzak kolisi ulaştırdık. Muhtaç ailelere gıda desteği, evde sıcak yemek desteği, yakacak desteği, eşya desteği, kişisel bakım desteği, sünnet desteği, giyim desteği, doğum desteği, market kartı desteği, kırtasiye desteği, eğitime katkı desteği ve nakit desteği sağladık. Binlerce dar gelirli vatandaşımızı Şefkateli Mağazası aracılığıyla kıyafet verdik. 13 bin aileyi taradık, 31 bin 665 kişiye 138 bin 943 parça kıyafeti ulaştırdık. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize 3 yılda 4 milyon lirayı bulan eğitim desteği verdik. Evlatlarını askere gönderen dar gelirli ailelere, asker maaşı desteği vermeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Suriyeli kardeşlerimizi unutmadık"



Susiyeli vatandaşlarlala ilgili de konuşan Başkan Aydın, "İşsizlik sorununa da el attık. İŞKUR ortaklığıyla kurduğumuz İş ve Kariyer Geliştirme Birimi sayesinde 2 yılda 10 binden fazla bireysel iş yönlendirmesi gerçekleştirildi. Bu sayede bin 55 kişi bir işe yerleştirildi. Suriyeli kardeşlerimizi de unutmadık. Yurdundan, yuvasından kopmuş, muhtaç hale gelmiş Suriyeli kardeşlerimize yardım eli uzattık. İHH ile ortak yürüttüğümüz kampanya ile 10 TIR yardım malzemesini Suriyeli kardeşlerimize ulaştırdık" diye konuştu.



Başkan Aydın konuşmasında; Temizlik, Denetim ve Ruhsat, Zabıta, Bilgi İşlem, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ile Emlak İstimlak Müdürlükleri'nin gerçekleştirdiği çalışmaları, kentsel dönüşüm konusunda gelinen noktayı ve devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, mali tabloyu açıklamasıyla tamamlanan sunumun ardından düzenlenen oylamada rapor, Eyüp Belediye Meclisi tarafından kabul edildi. - İSTANBUL