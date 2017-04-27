Eyüp Arın: "Hak Etmediğimiz Bir Durumdayız"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, hak etmedikleri bir durumda olduklarını belirterek, "Bizim şu an tek düşüncemiz ve hedefimiz Adanaspor'un başarısıdır" dedi.



Turuncu-beyazlıların Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de hafta sonu sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Her maç kendileri açısından çok önemli olduğu belirterek, "Oyuncularıma da yaptığım toplantıda bunu söyledim. Ligin bitimine 6 hafta var. Biz Adanaspor'a gönül veren insanlar olarak sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Evimizde oynayacağımız bu önemli maçtan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak. Çok kolay değil oyuncuları zihinsel olarak bazı maçlara hazırlamak. Oyuncularım çok istekli. Hak etmediğimiz bir durumdayız. Bizim şuan tek düşüncemiz ve hedefimiz Adanaspor'un başarısıdır. Bunu bu oyuncu grubu ile başarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Beşiktaş karşısında ayakta dimdik duran bir oyuncu grubunun olduğunu ifade eden Arın, "Maçın sonuna kadar kafa kafaya oynadık. Oyuncularım çok istekli ve arzuluydu. Vodafone Arena'da 25-30 bin taraftarın önünde herkes bu kadar isteyerek oynayamaz. Bu oyun beni gerçekten çok mutlu etti. Kazanmak isterdik lakin olmadı. Antalyaspor karşısında yine aynı isteği mücadeleyi yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA