Eyüp Arın'dan 10 Yabancı Açıklaması

Arın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş karşısında başa baş oynayan oyuncularını kutlayarak, "Hayat geriye doğru anlatılır, ileriye doğru yaşanır. Zor bir müsabakaya çıktık. Oyunu çirkinleştirmeden en iyi şekilde oynamaya çalıştık. Altyapı sorumlusu olarak 10 yabancı ismi okumak çok zordu ama şartlar onu getirdi. İrdelenecek konular var." dedi.



Rakibin üst düzey oyuncuları karşısında yaptıkları hatalarla golleri yediklerini vurgulayan Arın, "Rakibin üçüncü golünde de paylaşımı doğru yapamadık. Skor olarak istediğimizi alamadık. Sahadaki mücadele anlamında ve seyircinin coşkusuna katılma anlamında iyi şeyler yaptık." ifadelerini kullandı.