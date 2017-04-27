Eyüp Adım Adım Yenileniyor

Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarla Eyüp'ü cadde cadde, sokak sokak yeniliyor.



Eyüp Belediyesi tüm birimleriyle, Başkan Remzi Aydın'ın önderliğinde, "Önce insan" prensibini kendilerini ilke edinerek gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Eyüp bırakmak adına her alanda gerçekleştirilen çalışmalarda Eyüp'ün ve Eyüplülerin yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.



Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyüp'te girilmedik sokak bırakmadan Eyüp'e hizmet adına bakım ve onarım yapıyorlar. Ekipler ilçenin 40 farklı noktasında asfaltlama, bordür - tretuvar yapımı, kilittaşı tamiri, duvar yapımı, yağmursuyu kanalı yapımı ve ızgara tamiri gibi çalışmalar gerçekleştirdiler.



Çalışmalar kapsamında 2017 yılın ilk dört ayında ilçe genelinde toplam 5 bin 500 metre yağmur suyu kanalı yapımı, yol bakım ve onarımına ihtiyaç duyulan 123 adet cadde ve sokakta bin 200 ayrı noktada 3 bin 540 ton asfalt dökülerek kaplama ve asfalt yol tamiratı yapıldı. Yıl sonuna kadar 75 bin ton asfalt kaplama ve asfalt yol tamiratı yapılması hedefleniyor.



Bu arada ekipler her gün periyodik olarak 5 adet asfalt robotu ile yol tamiri çalışmalarını sürdürüyorlar.



2016 yılında 48 bin ton asfaltlama yapıldı



2016 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 48 bin 279 ton asfalt kaplama çalışması yapıldı. Bunun yanı sıra asfalt robotları ile yine 2016 yılı içerisinde 2 bin 300'e yakın cadde ve sokakta toplam 5 bin 970 ayrı noktada asfaltlama ile yol tamiri yapıldı. - İSTANBUL