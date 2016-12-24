Eyof'ta Görev Değişikliği

Erzurum'da 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) Genel Koordinatörlük görevine Necati Kaplan'ın getirildiği bildirildi.



EYOF Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, EYOF Erzurum Genel Koordinatörü Orhan Atasoy'un sağlık nedenlerinden ötürü görevinden ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, bu sebeple Atasoy'un yerine Necati Kaplan'ın görevlendirildiği kaydedildi.