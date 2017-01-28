Eyof İçin Kentin Garsonları da Hazırlanıyor

HADİ ŞENGÜL - Erzurum'da, şubat ayında gerçekleştirilecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde, yurt dışı ve yurt içinden gelecek misafirlerin daha iyi ağırlanması amacıyla kentteki garsonlara teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.



11-18 Şubat'ta yapılacak oyunlar için kentte hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesince gerçekleştirilen projeyle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işletmelerde çalışan personele, uzmanlarca eğitim veriliyor. Daha sonra isteğe göre diğer işletmelerin personeline de eğitim verilebilecek.



Büyükşehir Belediyesine bağlı Müceldili Konağı'ndaki eğitimlerde iletişim, servis teknikleri, hijyen, görgü kuralları, yiyecek içecek hizmetleri, performans geliştirme ve mutfak iş güvenliği gibi dersler, teorik ve uygulamalı olarak gösteriliyor.



AÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cem Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak üçüncü nesil üniversite misyonuyla çalıştıklarını söyledi.



Bu kapsamda toplum yararına olan projeler ürettiklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:



"Buradaki amacımız, üniversitede üretilen bilginin paylaşımı ile hizmet kapsamının geliştirilmesidir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesinin 57 personeline mutfak, hizmet ve servis kapsamında çeşitli eğitimler veriyoruz. Bunların yanı sıra hijyen, servis teknikleri ve iletişim gibi birtakım eğitimler de veriyoruz. Burada Erzurum'daki hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Zira üniversitelerde okutulan bu tür teorik bilgilerin uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi hedeflerimizden biri. Bu eğitimlerimizi EYOF öncesi tamamlayacağız."



"EYOF için gelen misafirlere kaliteli hizmet adına"



Işık, bu eğitimlerin verilmesinde en büyük etkenin ise şubat ayı içerisinde Erzurum'da yapılacak olan EYOF 2017 olduğunu ifade etti. EYOF için yurt dışı ve yurt içinden kente çok misafir geleceğini belirten Işık, şunları söyledi:



"EYOF'ta buraya gelecek olan misafirlerimizi ağırlama anlamında hizmet kalitemizi öteye taşımayı hedefledik. Dolayısıyla eğitim programlarımıza hızlı başlamamızın nedenlerinden biri de EYOF'tur. Eğitimleri alan personel sayesinde kaliteli hizmet alan misafirlerimizin geri dönüşleri olacaktır. Ayrıca bu, Türk turizminin tanıtılması için de bir fırsat. Bu hizmet sektörü, çok sorunlar yaşanan bir sektördür. Hizmet süresi bittikten sonra bizim beklentimiz en azından konukların daha iyi hizmet alarak buradan memnuniyetle ayrılmasıdır. Ayrıca bu eğitimlerin bir kereye mahsus değildir. Bu eğitim programlarının bu nedenle sürekli olması gerekir. Biz, ikinci bir sınıf hizmetin verildiği noktadan birinci sınıf hizmetin verildiği noktaya çıkmak istiyoruz. Yani bir Avrupa ülkesindeki restoranda bir konuk nasıl hizmet alıyorsa Erzurum'da da aynı şekilde hizmetin sunulması temel hedefimiz."



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Araştırma ve Geliştirme Birimi Sorumlusu Esra Çelik de belediye bağlı işletmelerinde daha kaliteli hizmet verme adına bu eğitimleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:



"Bu eğitimlerin ardından belli bir derecelendirme yapacağız. Sınavla birlikte başarısız olanları da tekrar bir eğitime tabi tutacağız. Yani kaliteyi düşürmeden daha da arttırarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu eğitimlerin önceliklerinden biri de EYOF ile ilgili. Buraya gelen misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermek için bu eğitimleri veriyoruz."