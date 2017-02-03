EYOF İçin Elçilere Güvenlik Brifingi



11-18 Şubat 2017 Tarihleri arasında Erzurum'da 40 ülkenin katılımı ile yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Festivali (EYOF) İçin, Ankara'da Elçilik Yetkilileri ile Spor Bakanlığı Bürokratları bir araya geldi.



ERCAN ATA, ANKARA/DHA



Erzurum'da Gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Kış Festivali'ne (EYOF) katılacak olan ülkelerin Elçi ve elçilik yetkililerine Spor Bakanlığı binasında güvenlik ve diğer konularda bir brifing verildi. 40 ülke yetkililerinin spor bakanlığında katıldığı toplantıda, güvenlik ve organizasyon hakkında misafirlere detaylı bilgi verildi. Organizasyonla ilgilide detaylı bilgiler alan yetkililer iki saat süren toplantının ardından yenilen yemek sonunda bakanlıktan ayrıldıkları öğrenildi.



Öte yandan bazı ülke elçilik görevlilerinin hafta sonu Erzurum'a giderek, organizasyonun yapılacağı tesisleri gezecekleri öğrenildi.