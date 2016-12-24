Eyof Genel Koordinatörü Necati Kaplan Oldu

Erzurum’da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Genel Koordinatörlüğü görevine Necati Kaplan getirildi.

Eyof Genel Koordinatörü Necati Kaplan Oldu

Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Genel Koordinatörlüğü görevine Necati Kaplan getirildi.

EYOF Koordinatörlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum Genel Koordinatörü Orhan Atasoy'un sağlık nedenlerinden ötürü görevinden müsaadesini istemesi nedeniyle bu göreve Necati Kaplan getirilmiştir" denildi. - ERZURUM

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