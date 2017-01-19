Eyof 2017 Açılış Törenleri Kazım Karabekir Stadında

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, EYOF 2017 öncesinde spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Baykan, Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları Festivali'nin Kazım Karabekir Stadı'nda yapılacağını söyledi.



Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Erzurum'da spor tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu. Baykan, daha önce Büyükşehir Belediyesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılması planlanan EYOF açılış törenlerinin Kazım Karabekir Stadı'nda yapılacağını söyledi.



EYOF'u en güzel şekilde organize edeceklerini belirten Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, tesisleri gezisi sırasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlgil'den bilgi aldı. Tesislerde oyunlar sürecinde bulunması ve yapılması gerekenleri Baykan anlatırken, il müdürü Taşkesenligil ile EYOF Alt Komite direktörleri de bol bol not aldı.



Baykan, açılış törenlerinin Kazım Karabekir Stadı'nda olacağını belirterek, "Burası 2011 UNIVERSIADE döneminde baştan sona yeniden yapılmış bir stadyum, her türlü donanıma sahip bir tesisimiz, açılış törenleri aynen UNIVERSIADE'da olduğu gibi EYOF 2017'de bu statta yapılacak. Şimdiden tüm Erzurumluları ve bölge insanını Şubat ayında organize edeceğimiz EYOF açılış törenlerine bekliyoruz" dedi.



Bu arada Baykan'ın tesisleri gezisinde Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Uluslararası Spor Organizasyonlar Daire Başkanı Hayrullah Ozan Çetiner ile Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. - ERZURUM