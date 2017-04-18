Eynesil'deki Yağış

AK Parti Eynesil İlçe Başkanı Fatih Cansız, Eynesil'de 21 Eylül'deki aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşlara afet yardımlarının yapılmaya başlandığını söyledi.



Cansız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 788 kişiye yardımların yapıldığını belirtti.



İlçeye 1 milyon 800 bin liralık yardım ödeneğinin gönderildiğini aktaran Cansız, "İlçe hasar tespit komisyonumuz tarafından hazırlanan raporlar Başbakanlığa gönderildi. Yapılan tespit ve çalışmalar sonucu ilçemize 1 milyon 800 bin lira gönderildi ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı." dedi.



Yağış nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Cansız, "Meydana gelen büyük çaplı hasarların giderilmesi için kış mevsiminde fazla çalışma yapılamadı. Şimdi ise yollarımızdaki bu tür çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu bağlamda perde beton, taş duvar ve menfez çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.