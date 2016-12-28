Sorgun ilçesindeki Eymir-Yozgat yolunun karayolları ağına alındığı bildirildi.
Eymir Belde Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeyi Yozgat'a bağlayan Kayakışla, Kolanlı, Darıcı yolunun karayolları yol ağına alındığını belirterek, beldenin Yozgat'a olan uzaklığının 43 kilometreye düştüğünü belirtti.
Daha önce Sorgun üzerinden Yozgat'a gittiklerini ve bu yolun uzaklığının 65 kilometreyi bulduğunu söyleyen Mertoğlu, "AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Aydıncık İlçe Başkanı Burhan Koçak ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonuç verdi. Eymir-Yozgat yolunun karayolları yol ağına alınmasıyla bu uzaklık 43 kilometreye düştü." dedi.
Beldenin yeni yapılacak havalimanına uzaklığının 32 ve yine yeni yapılacak olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi'ne uzaklığının da 33 kilometreye ineceğini aktaran Mertoğlu, "Mesafesi 100 kilometre olan Yozgat -Aydıncık yolunun da karayolları yol ağına dahil edilmesiyle bu mesafe 50 kilometreye düşmüş oldu. Bu hizmetlerin gelmesinde desteğini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a, Yozgat Milletvekillerimiz Abdülkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer beye teşekkür ederim." diye konuştu.
Eymir-Yozgat Yolu Karayolları Ağına Alındı
Sorgun ilçesindeki Eymir-Yozgat yolunun karayolları ağına alındığı bildirildi.
Sorgun ilçesindeki Eymir-Yozgat yolunun karayolları ağına alındığı bildirildi.