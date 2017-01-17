Eylül Ayı İçerisinde Sel Felaketi Sonrasında Kullanılamaz Hale Gelen Beşikdüzü İlçe Stadyumu...

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2016 yılının Eylül ayında meydana gelen sel felaketinin ardından zarar görerek kullanılmaz hale gelen Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Beşikdüzü İlçe Stadyumu yeni çehresine kavuşacak.



Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan mühendisler olay yerinde inceleme yapıp yeniden proje çizerken futbol sahası için ihaleye yapılacak.



7 Şubat günü ihaleye çıkacak olan Beşikdüzü İlçe Stadyumu'nda birbirinden farklı birçok özelliği barındıracağı belirtildi.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sel baskınlarına karşın zemin 50 cm kadar yükseltilecek, Mevcut idari bina ve tribünler yıkılarak yerine iki adet 500 kişilik tribün yapılacak. Tribün altında 4 adet soyunma odası, hakem odası, doping odaları, gözlemci odası gibi bir çok özelliği barındıracak. Trabzon'da ilk defa kullanılacak olan 650 watt gücünde led lambalar ile aydınlatılacak. Ayrıca tesiste ses sistemi, güvenlik kamerası, wi-fi internet gibi tüm son teknoloji ile donatılacak. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu Tribünler ve soyunma odaları bakım onarımı Protokol ve seyirci tribününde bulunan toplam bin adet koltuk yenilenmesi ve Çim zemin değiştirilerek, drenaj sistemi yeniden yapılırken sentetik çim yüzeyli zemin yapıldı. Söğütlü Sentetik saha yenilenmesinde ise sona gelindi. Mevcut Söğütlü Sahasında Alt yapı sistemi yoktu. Zemin altına drenaj sistemi yapıldı, yıpranmış olan halının yenilenmesi gerçekleştirildi ve Proje yüzde yüzde 90 tamamlandı. Şubat ayı içerisinde hizmete girecek" denildi. - TRABZON