Eylem Hazırlığındaki Deaş'lı Bir Terörist Daha Yakalandı

İstanbul polisi, kentte eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi bir teröristi daha gözaltına aldı. Referandum öncesi eylem hazırlığı yaptığı öğrenilen terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı çalışmaları sıklaştırdı. Bir teröristin eylem hazırlığında olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, Beykoz'da bir eve düzenlenen baskında 'İbrahim' kod adlı N.Ç. adlı teröristi gözaltına aldı.



N.Ç. isimli terörist, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.



(Sadık Kahraman/İHA)