Eylem Hazırlığındaki 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Adıyaman kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Adıyaman kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com