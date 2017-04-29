Eylem Hazırlığındaki 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Adıyaman kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eylem Hazırlığındaki 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Adıyaman kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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