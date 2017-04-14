Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "eyalet sistemi" tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, "Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da vatandaşlara hitap etti. "Eyalet sistemi" iddiaları konusunda çok net konuşan Erdoğan, böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Birkaç gündür bir dedikodu var. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhuriyetimizin üniter yapısı içisinde ilelebed payidar olması konusunda kararlılığımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum"şeklinde konuştu.



AGİT'E TEPKİ



AGİT'in skandal raporunu eleştiren Erdoğan, "Siz böyle bir rapor veremezsiniz" dedi. Pazar günü referandum da verilecek. Evet oylarının BATI'ya bir cevap olacağını söyleyen Cumhurbaşkanının hedefinde ana muhalefet lideri de vardı.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Beni çok seviyor ha! Ne diyor "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak?" diyor. Muhabbeti bayağı iyi. Her fırsatta Anayasa Mahkemesi'ni yol ettiler. Mahkeme mahkeme dolaştılar. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gensoru, gensoru, gensoru" ifadelerini kullandı.



"ÇOK ÜZÜLDÜM ÇOK"



Saadet Partili bir grup kadının, CHP'li Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etmesini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:



"Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz. Hani denize dökerim diyen bir zat vardı ya! Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamına ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm çok. Çünkü ben kökeni, o menşei tanırım. Böyle zillet içindeki bir kişiyi nasıl oluyor da gidip ziyaret ediyorlar."



Öte yandan Konya Buluşmasına eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.



(İHA)