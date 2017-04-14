Eyalet' Iddiasına Sert Tepki: Kanıtlarsanız Görevi Bırakırım!
Başbakan Binali Yıldırım, eyalet sistemi iddialarına tepki göstererek, "Bu anayasının herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, hem parti genel başkanlığını hem de başbakanlık görevini anında bırakacağım" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, eyalet sistemi iddialarına tepki göstererek, "Bu anayasının herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, hem parti genel başkanlığını hem de başbakanlık görevini anında bırakacağım" dedi.
(İHA)