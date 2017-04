Ey CHP'li Kardeşlerim; Biz Size Murat Karayılan'dan Daha mı Uzağız?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey CHP'li kardeşlerim şurada size sesleniyorum; biz size Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Biz size PKK'lı teröristlerden daha mı uzağız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, burada öğrencilere seslenerek, "Tarihin çok önemli bir anına şahitlik ediyoruz. Geçmişimizin bize bıraktığı mirasın, medeniyetin, topraklarımızın, bağımsızlığımızın yarına nasıl taşınıp, taşınılmayacağının karar verilmesine tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, geçmişten bugüne büyük sıkıntılar yaşandığına vurgu yaparak, "Biz çok badirelerden geçtik. Bu millete, bu memlekete çok sıkıntılar yaşattılar. Demokrasiyi Truva atı olarak kullandılar. Değerlerimizi, inançlarımızı, kimliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü ve geleceğimizi, hepsini baskı altına almaya çalıştılar" şeklinde konuştu.



"BU COĞRAFYANIN EN ÖNEMLİ GÜCÜ BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİDİR"



Dünyanın her bir noktasında meydana gelen siyasi olaylara değinen Bakan Soylu, "Bu gördüğünüz fotoğrafların her birinin kendine ait büyük bir anlamı var. Ama size sadece bir şey söylemek istiyorum; bu coğrafyanın en önemli gücü coğrafyası değildir. Bu coğrafyanın en önemli gücü siyaseti, topraklarındaki zenginlikler değildir. Bu coğrafyanın en önemli gücü birliği ve beraberliğidir" mesajını verdi.



"300 yıldan beri gerileme dönemindeyiz" diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tam 300 yıl. 1699 Karlofça'dan beri gerileme dönemindeyiz. Bu gerileme döneminde bizim üzerimize gelerek bizi zayıflatmaya çalıştıkları tek önemli unsur birliğimizdir. Ne zaman başımızı yukarı doğru diksek, ne zaman geleceğe umutla baksak, birliğimizin üzerine, mezhep farklılıklarımız üzerine oynadılar. Etnik kökenlerimiz üzerine oynadılar. O 300 yıl içerisinde çok zamanlar yakalamak istedik ama müsaade etmediler. En büyük birlikteliğimizi kurtuluş mücadelemizle yakaladık. Bu milletin her ferdi, kadını, yaşlısı, çocuğu ay yıldızlı bayrağına zarar gelmesin diye tek bir mücadele ortaya koydu. Bugün ne yaşıyorsak Almanya ile, Batı medeniyeti ile ne yaşıyorsak, bilmenizi istiyorum ki aynı dönemlerde aynılarını yine yaşadık. Bizi parça pinçik etmeye çalıştılar."



"BU ÜLKENİN ALT YAPISINI TAMAMLAMASINDAN RAHATSIZ OLUYORLAR"



Türkiye'de herkesin kendini ifade edebilme hakkına sahip olduğunu belirten Bakan Soylu, "28 Şubat sonrası yine kıyafetleri üzerinden, zihnindeki düşünce üzerinden, giyinişleri ve ortaya koydukları değerler üzerinden ötekileştirilip, tasfiye edilmeye çalışılanlar, 21'inci asrın başından itibaren yine bu ülkede kendilerini istedikleri gibi ifade etmeye başladılar. Aleviler bugün kendilerini ifade ediyorlar. Kürtler, bugün kendilerini ifade ediyorlar. Bu topraklar üzerinde herkes kendisini ifade ediyor. Bundan rahatsız oluyorlar. 14-15 yıldır bu ülkenin alt yapısını tamamlamasından rahatsız oluyorlar" diye konuştu.



"Biz eski Türkiye değiliz" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Biz 2 bin dolarlık bir Türkiye değiliz. Biz bin 500 dolarlık bir Türkiye değiliz. Biz gençlerinin sadece 7 yaşında okula başladığı, 10'a kadar ilim eğitim görmediği bir Türkiye değiliz. Biz hastanelerinde insanların sabah 4'te kuyruğa girdiği, akşamın saat 4'üne kadar doktorun kapısında beklediği ve doktorla karşılaşamadığı bir Türkiye değiliz."



"'TÜRKİYE GELİYOR' DİYEN BİR TÜRKİYE'YİZ"



Bakan Soylu, Türkiye'nin bugün kendi kararını veren kendi adımını atan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Soylu, "Bugün Marmaray'ı yapan, Osmangazi'yi yapan, bugün üçüncü havalimanını yapmaya çalışan Asya ile Avrupa arasında sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü değil, onun üzerinden demir yolunu yaparak, geleceğimize büyük bir miras bırakan, yaptıklarımızla değil dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızla 'Türkiye geliyor' diyen bir Türkiye'yiz" değerlendirmesinde bulundu.



15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "15 Temmuz'da bir şeyi hepimiz bir daha fark ettik. Anne, baba sevgisinin, ahiret duygusunun, Müslümanlığın attığımız her adımda bizi kuşattığını, okunan ezanların beş vakit çocuklarımızın kulağında olduğunu, onlar çıplak elleri ile tanklara, F-16'lara, helikopterlere bu genç kardeşlerimiz karşı koyduğu zaman aslında bu topraklarda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bir kere daha öğrendik. Bu toprakların sahipsiz olmadığını. Bizim milletimiz cesur ve azizdir" ifadelerini kullandı.



"BİZ COĞRAFYANIN EN ÖNEMLİ ENERJİ GEÇİŞ GÜZERGAHIYIZ"



Bakan Soylu, tarihin önemli bir döneminde önemli kararın arifesinde bulunulduğunu kaydederek, "Türkiye'nin zenginlikleri devam etmektedir. Biz coğrafyanın en önemli enerji geçiş güzergahıyız. Geçmiş yüzyıllar petrol ve doğalgazın çıktığı ülkelerin kıymetli olduğu yüzyıllardı. Bu yüzyıl ve önümüzdeki yüzyıllar da onların geçtiği noktaların kıymetli olduğu yüzyıl olacaktır. Bunu görüyorlar ve üzerimize geliyorlar. Aynı zamanda biz ne yaptığımız biliyoruz" dedi.



"Batı ile Doğu arasında bizden daha güvenli bir ülke yok" açıklamasını yapan Bakan Soylu, "Cumhuriyetimiz iki temel üzerine kurulmuştur. Biri tam bağımsızlık, diğeri ise 'egemenlik, kayıtsız şartsız milletin' lafzıdır. Biz buna sahip olduğumuz ve yakın olduğumuz en güçlü günler içerisindeyiz. Batı ile Doğu arasında bizden daha güvenli bir ülke yok. Batı ile Doğu arasında ticaretin, ekonominin, siyasetin, insanlığın daha güvenilir bir ülkesi yok" açıklamasında bulundu.



"DÜNYANIN EN PAHALI ARAZİSİNDE OTURUYORUZ"



Bakan Soylu, Türkiye'nin yönetilemez bir ülke haline getirilmek istendiğini sözlerine ekleyerek, "15 Temmuz'da da o hain, Pensilvanya'dan talimatları ile birilerinin maşalığını yapmaya çalıştı. Bir şeyi unuttu. Milletin iradesini ve Allah'ın muhafazasını unuttu. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz" diye konuştu.



"SEÇİMİ BİTİRİP GELECEĞE BAKMAK ZORUNDA OLAN BİR ÜLKEYİZ"



Yaklaşan 16 Nisan halk oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Tarihi bir referandum var. Bir kararla beraber darbeler döneminin kapanacağı bir karar. Bu toprakta ensemizde boza pişirip, 'egemen biziz' diyenlere karşı 'efendi milletir' diyeceğimiz tarihi bir kararın arifesindeyiz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı, güçlü bir hükümet olacak. Her seçim sonrası bu ülkede 'acaba hükümet kurulacak mı, kurulmayacak mı' diye bir tartışmayı düşünmekten yorulduğumuz, 'yeni bir 15 Temmuz hançeri sırtımıza saplanacak mı' diye yorulduğumuz günleri geride bırakmak istiyoruz. Geleceğe bakmak istiyoruz. 2023'e, 2053'e, 2071'e zengin, hür, üreten bir Türkiye'ye bakmak istiyoruz. Eski Türkiye değiliz, hükümet tartışmaları ile uğraşabilecek bir ülke değiliz. Seçimi bitirip geleceğe bakmak zorunda olan bir ülkeyiz. Bizim sorumluluklarımız büyük. Etrafımızdaki coğrafyaya kardeşliği anlatmak zorundayız. 300 yıldır bu anı bekliyoruz. Bu büyük bir fırsattır. Yükselen bir Türkiye'yi bekliyoruz."



"BU İKİ ANAYASA DA HAYIRSIZ ANAYASADIR"



"Kendi tarihimizle bezenmiş bir anayasa ile yola geleceğe devam etmek durumundayız" ifadelerini kullanan Soylu, "Bir daha bunları yaşamamak istiyoruz. İki anayasa da biri rahmetli Menderes'in idamı üzerine yazılmış anayasadır, onun kanı ile. İkincisi de evlatlarımızı sağcı-solcu diye birbirine düşürüp, onların kanı üzerinden günlerce darbe olgunlaşsın diye bekleyenlerin anayasası. Bu iki anayasa da hayırsız anayasadır. Bu iki anayasayı bugün savunanlar da ne yaptıklarını ne için savunduklarını bir kısmı bilmekte bir kısmı bilmemektedir. Bu ülkede yıllardan beri bu mücadele devam eder" dedi.



Son olarak CHP'li seçmenlere seslenen Süleyman Soylu konuşmasını şu şekilde tamamladı:



"Zannetmeyin ki o Konya milletvekilinin söylediği söz bugün tesadüf olarak ortaya çıkmış bir sözdür. ya da Deniz Baykal'ın söylediği söz yanlışlıkla çıkmış olan bir sözdür. Biz bugün terörle mücadele ediyoruz değil mi? Ey CHP'li kardeşlerim şurada size sesleniyorum; biz size Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Biz size PKK'lı teröristlerden daha mı uzağız?"



