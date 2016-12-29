Exynos 8895'ten Heyecan Verici Bilgiler!

Samsung'un 10nm mimarisine sahip yeni yonga seti Exynos 8895'in, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S8'de kullanılması bekleniyor. Bundan yaklaşık 5 ay kadar önce, Samsung'un yeni yonga setinin 4 GHz frekansa erişebileceğine yönelik bilgiler gelmiş ve bununla birlikte teknoloji meraklıları için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Öte yandan ARM'nin yeni Mali-G71 GPU'sunu kullanacağı da gelen bir diğer haberdi. Şimdi ise Exynos 8895 için daha detaylı bilgiler ulaştı.



Exynos 8895 "coşturacak!"



Çin'den gelen son raporlara göre, iki farklı Exynos 8895 yonga seti bulunuyor. Bunlardan biri Exynos 8895M, bir diğer ise Exynos 8895V. İki yonga seti de Güney Koreli elektronik devinin 10nm FinFET teknolojisini temel alıyor. Yine yonga setleri, 4 çekirdekli Exynos M2 CPU (2.5 GHz veya 2.3 GHz) ve 4 çekirdekli Cortex-A53 CPU (1.7 GHz) kombinasyonuyla çalışıyor.



Öte yandan Samsung'un yeni yongasında Mali-G71 GPU yer alıyor. G71 MP20 ve G71 MP18 olarak Exynos 8895M ve Exynos 8895V yongalarında yer alan bu GPU'lar, 20 ve 18 çekirdekten oluşuyor. Her iki Exynos yonga seti de UFS 2.1 depolama, LP-DDR4x RAM ve Cat. 16 LTE modem sahibi. Ayrıca 4K yeteneği de kuşkusuz destekleniyor.



Samsung'un Exynos 8895 yonga seti varyantlarını 2017'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sunması bekleniyor. Muhtemelen ilk olarak da Galaxy S8'de karşımıza çıkacak ki onun için de gözler Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesi. Bekliyoruz...